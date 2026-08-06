Opšta bolnica u Čačku dobila novu opremu od Ministarstva zdravlja

Opšta bolnica u Čačku dobila je novu medicinsku opremu u okviru nastavka ulaganja Ministarstva zdravlja Republike Srbije u unapređenje zdravstvenog sistema, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

U bolnicu je isporučeno pet savremenih aparata za anesteziju, kao i 30 bolničkih kreveta sa dušecima. Oprema je namenjena Službi anestezije i Službi interne medicine.

Iz Opšte bolnice Čačak navode da će novi aparati omogućiti sigurnije i efikasnije izvođenje anestezije, dok će bolnički kreveti doprineti većem komforu i bezbednosti pacijenata tokom lečenja.

Nabavka je deo kontinuiranog programa Ministarstva zdravlja usmerenog na modernizaciju medicinske opreme i poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

U Opštoj bolnici u Čačku ističu da će nova oprema unaprediti kvalitet zdravstvenih usluga, olakšati rad medicinskom osoblju i doprineti još boljoj nezi i lečenju pacijenata.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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