Ekspo karavan sutra u Sremskoj Mitrovici!
U Sremskoj Mitrovici sutra će biti održan program Ekspo karavana – Paviljona igre. Program će početi u 18 časova na Trgu Ćire Milekića, saopštila je kompanija Ekspo 2027. Program u Sremskoj Mitrovici predstaviće bogato kulturno, istorijsko, prirodno i sportsko nasleđe grada.
Nastupiće KUD „Branko Radičević“ sa orkestrom, hor „Vivak“, kao i dramski umetnici Aleksandar Krstajić i Stefan Tajbl. Posetioci će imati priliku da saznaju više o rimskom nasleđu Sremske Mitrovice, Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, turističkim i sportskim manifestacijama, kao i o potencijalima mladih iz ovog kraja.
U programu će učestvovati predstavnici lokalnih institucija, ustanova kulture, obrazovanja, sporta i turizma, dok će poseban segment biti posvećen uspešnim sportistima i sportskim klubovima.
Kako je navedeno, tokom trajanja događaja, Galerija „Lazar Vozarević“ realizovaće street art performans inspirisan motivima Ekspa 2027 i Sremske Mitrovice. Ekspo karavan donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd u gradove širom Srbije, kroz programe posvećene sportu, muzici, kulturi, obrazovanju i inovacijama, a građanima pruža priliku da se upoznaju sa temom i sadržajima najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija do sada organizovala.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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