Požar na deponiji u Bačkoj Palanci, proglašena vanredna situacija u opštini

Požar na deponiji u Bačkoj Palanci ponovo se razbuktao, zbog čega je na današnjoj sednici lokalnog Štaba za vanredne situacije proglašena vanredna situacija u toj opštini.

Uzrok požara za sada nije poznat, a vatrogasne jedinice i dalje intenzivno rade na njegovom gašenju.

Požar je izbio u noći između utorka i srede, a u akciju suzbijanju vatre juče su uključene radne mašine koje rade na zatrpavanju, objavljeno je na sajtu Opštine Bačka Palanka.

Pored vatrogasnih jedinica iz Bačke Palanke angažovane su i jedinice iz Futoga, a pozvana su i dobrovoljna vatrogasna društva iz Despotova i Pivnica.

U akciji učestvuju i JKP “Komunalprojekt”, kao i VD “Dunav”.

Kako se navodi, ekipe su na terenu i preduzimaju sve neophodne mere kako bi se požar lokalizovao i sprečilo njegovo dalje širenje.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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