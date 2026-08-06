Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije priprema izmene Zakona o strancima

Prema aktuelnim zakonima stranci koji žele da žive i rade u Sloveniji moraju da znaju slovenački jezik, prenosi TV Slovenija i dodaje da će izmene zakona otežati integraciju imigranata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije priprema izmene Zakona o strancima. Zakoni predviđaju da kursevi slovenačkog jezika za državljane trećih zemalja više ne budu besplatni, već da se sufinansiraju 70 odsto, a očekuje se i ukidanje mogućnosti polaganja besplatnog jednokratnog testa znanja slovenačkog jezika.

Izvršni direktor organizacije Slovenska filantropija Franci Zlatar kaže da mnogi imigranti već rade na najslabije plaćenim poslovima i da su često iskorištavani.

“Ako želimo da imamo imigrante koji su dobro integrisani i koji takođe znaju jezik, što je vrlo važno – često kažemo da moraju da nauče jezik, da je to najvažniji deo integracije – onda u ovom slučaju ovo sigurno nije dobra mera”, rekao je Zlatar.

Franci Zlatar smatra da je zavaravanje da će ta mera eventualno smanjiti dolazak imigranata.

“Znamo da su, uostalom, potrebni samoj ekonomiji i, naravno, potrebni su joj oni koji imaju znanje, koji takođe poznaju slovenački jezik”, rekao je on.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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