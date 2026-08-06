Lučić: Do kraja godine dva Telekomova objekta u Partešu
Direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da će ta kompanija do kraja godine izgraditi dva nova objekta u opštini Parteš u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Takođe je u planu izgradnja najmanje šest takvih objekata na teritoriji južne pokrajine.
On je objasnio da objekti predstavljaju kombinaciju poslovnice i zgrade za telekomunikacionu mrežu i njihovom izgradnjom će se, kako kaže, Telekom dodatno približiti korisnicima i kvalitetom i prodajom usluga.
„Krenuli smo od opštine Parteš. Tu ćemo graditi dva objekta. U Partešu i u delu te opštine koji se zove Pasijane, uradićemo dva ovakva objekta do kraja godine“, rekao je Lučić za TV Prva.
Naveo je da će kompanija sledeće godine takve objekte graditi i u Štrpcu, Zubinom Potoku, Ranilugu.
“Odlučili smo da krenemo u modernizaciju fiksne telefonije u svim delovima gde žive Srbi i sledećih godinu i po dana da pokrenemo fiksnu telefoniju još kvalitetnije, dobiće kvalitetniji internet i televiziju. Moram da kažem da ćemo samim tim želeti da približimo što više korisnika, izgradićemo nekoliko objekata u više opština i prvo krećemo od opštine Parteš u sledeća tri meseca, možda će biti i brže”, naveo je Lučić.
Istakao je da će ti objekti istovremeno biti i prodajno mesto, ali i mesto opreme, što će značiti nova radna mesta, bržu komunikaciju za korisnike. Ujedno je i dodao da, s druge strane, ostaje jedna “bolna tačka”, mobilna telefonija koja je, kako je naveo, Briselskim sporazumom ograničena.
Direktor Telekoma je uputio podršku zaposlenima te kompanije u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija .
“Pravi su heroji, zahvaljujući njima ova naša kompanija opstaje. Zahvaljujući njima 30.000 domaćinstava ima neprekidan signal televizije i mobilne telefonije”, naglasio je Lučić.
Istakao je da Telekom ostaje nezaobilazan stub opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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