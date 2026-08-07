Danas počinje Dragačevski sabor trubača u Guči

Dragačevski sabor trubača kreće danas i traje do nedelje 9. avgusta u Guči, gde će se okupiti trubački orkestri iz Srbije, brojni posetioci i ljubitelji tradicionalne muzike, saopštio je Skymusic.

Ovogodišnji, 65. Sabor doneće koncerte, takmičenja trubačkih orkestara, kao i prateće kulturne programe posvećene tradiciji Dragačeva.

Tokom tri festivalska dana posetioci će moći da čuju nastupe poznatih trubačkih sastava, među kojima su Bojan Ristić, Dejan Petrović Big Band, Boban Marković, Dejan Lazarević, Ekrem Mamutović i Dejan Jevđić.

Centralni deo programa biće finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije, koje je zakazano za nedelju, kada će se ansambli nadmetati za priznanja Sabora i titulu najboljih u tradicionalnoj trubačkoj muzici.

Pored muzičkog programa, Sabor će ponuditi i sadržaje posvećene običajima i kulturnom nasleđu, Ulicu starih zanata, nastupe folklornih ansambala, izložbe, izbor najboljeg zdravičara i program “Stara dragačevska svadba“.

Poseban deo manifestacije čini i gastronomska ponuda, u kojoj će posetioci moći da probaju tradicionalna jela dragačevskog kraja, među kojima su pečenje, svadbarski kupus, domaći proizvodi, sir, kajmak i proja.

Dragačevski sabor trubača u Guči održava se od 1961. godine i jedan je od najpoznatijih festivala posvećenih trubačkoj muzici i narodnom stvaralaštvu u Srbiji.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!