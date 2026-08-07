Potrošači više ulica u Zaječaru i danas bez vode

Zbog rekonstrukcije Železničke ulice, potrošači pojedinih ulica u Zaječaru neće imati vodu.

Prekid u vodosnabdevanju biće do 15 sati kod potrošača sledećih ulica: Železničke, Lozničke, Vranjske, Crnotravske, Patrisa Lumumbe, Opatijske, Mostraske i Višegradske.

Potrošači treba da imaju razumevanje i strpljenje.

POMOZIMO NIKOLI SMOLOVIĆU (12) IZ BORA U BORBI SA CEREBRALNOM PARALIZOM

Humanitarna fondacija “Pokreni život” je organizovala akciju prikupljanja novca koji je potreban za operacije, rehabilitacije, logopedske i defektološke tretmane, kao i za putne troškove i troškove smeštaja tokom lečenja.

Za Nikolin prvi samostalni korak pošaljite 341 na 3800 (cena SMS poruke je 200 dinara).

Uplate se mogu izvršiti i uplatama na :

dinarski račun 160-6000002071388-93

devizni račun 160-6000002063409-71

Zajecaronline/N.S.

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