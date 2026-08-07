Predstava „Galerije“, 12. avgusta, na lokalitetu „Feliks Romulijana“
Predstava „Galerije“ zaječarskog teatra biće odigrana 12. avgusta na kasnoantičkom lokalitetu „Feliks Romulijana“ , mestu gde je ovaj rimski vladar podigao velelepnu carsku palatu u čast svoje majke Romule.
Galerije je vladao iz Soluna, a grandiozni dvorski kompleks, poznat kao Gamzigrad, podigao je pred kraj svoje vladavine, kada je odlučio da se povuče u rodni kraj. Sahranjen je na brdu Magura u blizini Romulijane.
Predstava „Galerije“, 12. avgusta, na lokalitetu „Feliks Romulijana“
Upravo o tom periodu njegovog života govori ovaj pozorišni komad zaječarskog tetra, nastao prema tekstu Miloša Latinovića, u adaptaciji Aleksandra Milosavljevića i u režiji Nebojše Bradića.
Igraju: Pavle Pekić, Nataša Petrović, Ana Bretšnajder Tanasković, Zoran Karajić, Gabrijel Bećarević, Miloš Tanasković, Branislav Mijatović, Teodora Stojković i Sanja Nedeljković, kao i deca: Tara Tanasković, Miona Nikolić, Maša Martić i Strahinja Milosavljević.
Osim na Romulijani, „Galerije“ je odigran na „Viminacijum festu“, na istoimenom antičkom lokalitetu. Takođe, biće izvođen i na drugim arheološkim nalazištima u Srbiji.
Ulaz je slobodan, a za publiku je obezbeđen prevoz.
Autobus polazi u 19:00 sati ispred zgrade Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović” (Timočke bune 16). Povratak autobusom je po završetku predstave.
Zajecaronline/N.S.
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