FK Bor 1919 u Zaječaru protiv Napretka iz Kruševca

Fudbaleri Bora 1919 u drugom kolu Prve lige Srbije dočekuju Napredak iz Kruševca, a utakmica će biti odigrana u Zaječaru.

8. avgusta od 20 časova utakmica će biti odigrana.

Tim iz Bora će tako i prvi meč u kojem formalno ima ulogu domaćina odigrati van svog grada, ali stručni štab i ekipa veruju da će podrška navijača biti važan faktor u duelu sa jednim od najkvalitetnijih protivnika u ligi.

„Očekuje nas veoma zahtevna utakmica. Napredak je izuzetno kvalitetna ekipa, spoj mladosti i iskustva, sa dosta igrača koji imaju zapažene karijere. Predvodi ih sjajan trener, jedan od boljih i kvalitetnijih stručnjaka u ovoj ligi. Sigurno nam neće biti lako, jer je to tim koji ima ambiciju da se plasira u Superligu“, istakao je trener Miljan Đurović.

Bor u ovu utakmicu ulazi posle poraza od Spartaka u Subotici na startu prvenstva. Rezultat nije bio povoljan, ali je Đurović istakao da je bilo delova igre koji predstavljaju dobru osnovu za nastavak rada.

„Nismo uspeli da ostvarimo željeni cilj, ali moje mišljenje je da je rezultat bio previsok u odnosu na ono što se dešavalo na terenu. U prvom poluvremenu smo u pojedinim periodima bili i bolji rival, imali smo svoje prilike, ali ih nismo iskoristili. Spartak je, sa druge strane, bio veoma konkretan i svoje šanse je pretvorio u golove“, rekao je Đurović.

Trener Bora naglašava da ekipa mora da bude stabilnija u ključnim momentima utakmice, ali i da poraz iz Subotice ne menja pravac kojim tim želi da ide.

Bor 1919 pred sobom ima veliki izazov, ali i priliku da protiv snažnog rivala pokaže reakciju, karakter i napredak u odnosu na prvo kolo.

Zajecaronline/FK BOR 1919/N.S.

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