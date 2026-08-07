Dačić: Situacija sa požarima stabilnija, trenutno 9 aktivnih, uključeno 5 helikoptera
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ističe da je u Srbiji trenutno aktivno devet požara. Situacija je stabilnija nego juče, a na gašenju angažovano je pet helikoptera uz vatrogasce-spasioce, pripadnike Vojske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih preduzeća.
Istakao je da ni jednu kuću požar nije zahvatio i da će se Sektor za vanredne situacije boriti svim silama da budu zaštićena naseljena mesta.
“Trenutno ima devet aktivnih požara na otvorenom u Srbiji. Od toga su dva najveća i najopasnija, jedan je u Deliblatskoj peščari, drugi je kod Ušća. Pet naših helikoptera gasi požare, čak je i helikopter koji je došao iz Španije odmah poslat u Deliblatsku peščaru. Ima dosta naših vatrogasaca spasilaca, ima ljudi iz komunalnih preduzeća, iz javnih preduzeća, ima dosta dobrovoljnih vatrogasnih društava, ima pomoći i od strane Vojske”, rekao je Dačić u Vladi Srbije nakon sednice Štaba za vanredne situacije.
Dodao je da je u Deliblatskoj peščari požar zahvatio oko 700 hektara. Takođe je naveo, da je u sredu i četvrtak bilo između 180 i 190 požara koji se čak u toku jednog dana eliminišu.
Problem u gašenju požara predstavlja kada je obuhvaćena velika teritorija i kada je nepristupačan teren, a naročito kada ima i vetra.
U prvih sedam meseci, zabeležena je 21.000 intervencija u kojoj je spašeno blizu 700 ljudi, kazao je Dačić.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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