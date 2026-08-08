NASA ĆE JURITI MRAK BRZINOM OD 740 KILOMETARA NA SAT: Avioni produžavaju pomračenje Sunca

NASA ĆE JURITI MRAK BRZINOM OD 740 KILOMETARA NA SAT!

Potpuno pomračenje Sunca na jednom mestu obično traje svega nekoliko minuta. Mesec prelazi preko Sunčevog diska, dnevno svetlo naglo slabi, temperatura pada, a zatim se svetlost vraća gotovo jednako brzo. Za posmatrače je to spektakl, ali za naučnike predstavlja veoma kratak prozor za merenja koja se u uobičajenim uslovima ne mogu obaviti.

NASA zato planira da 12. avgusta pošalje avione koji će leteti u pravcu kretanja Mesečeve senke. Kretanjem brzinom od približno 740 kilometara na sat istraživači mogu duže ostati unutar zone potpunog pomračenja nego posmatrači koji stoje na zemlji.

Specijalni instrumenti mogu veštački zakloniti Sunce, ali prirodno pomračenje i dalje pruža posebne uslove. Mesečeva ivica omogućava posmatranje najnižih delova korone sa izuzetnim kontrastom, dok brze kamere mogu beležiti tanke strukture, lukove i promene povezane sa Sunčevim magnetnim poljem.

NASA ĆE JURITI MRAK BRZINOM OD 740 KILOMETARA NA SAT!

Avioni imaju još jednu prednost. Lete iznad velikog dela vodene pare, oblaka i atmosferskog zamućenja. Instrumenti tako dobijaju čistiji pogled, a posada može promeniti putanju ako meteorološki uslovi na početnoj lokaciji nisu povoljni.

Ipak, praćenje Mesečeve senke nije jednostavno. Njena putanja mora biti precizno izračunata, let usklađen sa kontrolom vazdušnog saobraćaja, a instrumenti stabilizovani uprkos vibracijama aviona. Čak i mala greška u vremenu ili položaju može skratiti dragocene sekunde totaliteta.

Pored aviona, desetine balona podići će instrumente u više slojeve atmosfere. Njihov zadatak nije samo fotografisanje Sunca. Nagli pad svetlosti tokom pomračenja ponaša se kao veliki prirodni eksperiment u kojem se deo atmosfere hladi za veoma kratko vreme.

Naučnici mogu meriti promene temperature, pritiska, vetra, vlažnosti i nastanka oblaka. Pošto se senka kreće poznatom putanjom, moguće je porediti oblasti zahvaćene pomračenjem sa mestima koja ostaju na svetlosti.

Životinje takođe mogu reagovati. Ptice se mogu povući kao pred noć, insekti promeniti glasanje, a neke biljke početi da zatvaraju cvetove. Iako su takve pojave primećivane vekovima, savremeni senzori omogućavaju njihovo preciznije povezivanje sa promenama svetlosti i temperature.

Potpuno pomračenje neće biti vidljivo iz Srbije, ali će kod nas tog dana biti moguće pratiti astronomske prenose i fotografije iz zone totaliteta. Za bezbedno direktno posmatranje bilo koje delimične faze neophodne su sertifikovane naočare za Sunce. Obične sunčane naočare, zatamnjeno staklo i improvizovani filteri nisu dovoljni.

Zajecaronline/nsreporter/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!