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SUTOMORE GORELO! Aca Lukas priredio noć za pamćenje, Habana odzvanjala u glas od njegovih hitova! (VIDEO)

Najveća balkanska zvezda, Aca Lukas, priredio je sinoć spektakularan nastup u klubu Habana u Sutomoru, gde se tražilo mesto više. Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je od samog početka pokazala koliko je željno iščekivala Lukasov izlazak na scenu.

Već sa prvim taktovima nastala je atmosfera za pamćenje. Fanovi su u glas pevali njegove najveće hitove, dok su se iz publike sve vreme čuli aplauzi i ovacije. Energija između bine i publike bila je neverovatna, a klub je tokom čitave večeri bio ispunjen emocijama.

Lukas je još jednom pokazao zbog čega njegovi nastupi važe za jedne od najposećenijih i najtraženijih u regionu. Publika je zajedno sa njim pevala pesme koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru, a mnogi trenuci bili su posebno emotivni.

Posebnu atmosferu napravili su upravo fanovi, koji su gotovo svaku pesmu pevali od prvog do poslednjeg stiha. Nije bilo generacije koja nije znala Lukasove hitove, pa su se tokom večeri zajedno pevali i stari favoriti i pesme koje publika danas posebno voli.

Kako je noć odmicala, atmosfera je postajala sve uzavrelija. Klub Habana bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je neumorno igrala, pevala i pratila svaki Lukasov pokret na sceni.

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Bilo je tu svega, od euforije i glasnog pevanja do emotivnih trenutaka kada je čitav klub uglas pevao dobro poznate stihove. Upravo ta povezanost sa publikom još jednom je pokazala da Aca Lukas ima armiju vernih fanova širom regiona.

SUTOMORE GORELO! Aca Lukas priredio noć za pamćenje, Habana odzvanjala u glas od njegovih hitova! (VIDEO)

Sutomore je tako sinoć bilo mesto najboljeg provoda, a nastup u klubu Habana još jedan dokaz da Lukasova muzika i energija ne poznaju granice.

Veče puno muzike, emocija i nezaboravne energije dugo će se prepričavati, a publika je još jednom pokazala koliko voli Acu Lukasa.

Zajecaronline/I.R.

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