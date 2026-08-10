Obaveštenje o suzbijanju komaraca u Zaječaru i upozorenje pčelarima

Obaveštenje građanima o predstojećem tretmanu odraslih formi komaraca na teritoriji grada Zaječara

Tretman zaprašivanja sa zemlje biće izveden u seledećim terminima, zavisno od vremenskih uslova:

-u utorak, 11.08.2026. (od 19h do 23h)

– u sredu, 12.08.2026. (od 05h do 09h)

Obaveštenje o suzbijanju komaraca u Zaječaru i upozorenje pčelarima

UPOZORAVAJU SE PČELARI DA PREDUZMU MERE ZAŠTITA PČELA U NAVEDENOM PERIODU.

Ako pčele nije moguće izmestiti iz zone tretmana, neophodno je preduzeti sledeće mere: noć pre tretmana pčele treba zatvoriti,a ventuse na košnicama ostaviti otvorene, ispod poklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu, poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela, ako su visoke temperature košnice hladiti vodom, ujutru nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.

Zajecaronline/N.S.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.