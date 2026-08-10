MUP: Pešaci su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodile su se 637 saobraćajne nezgode. Poginulo je 7, a povređeno 350 lica.

Posebna pažnja se pridaje pešacima, koji spadaju u najranjiviju kategoriju učesnika u saobraćaju. Iz MUP-a savetuju pešake da se kreću na bezbednom i propisanom mestu. Takođe, kolovoz treba da prelaze na pešačkom prelazu kada se on nalazi u blizini. Ukoliko je najbliži pešački prelaz udaljen više od 100 metara, kolovoz mogu preći i van pešačkog prelaza, ali tek nakon što se uvere da to mogu bezbedno učiniti.

Ujedno se pešacima preporučuje nošenje svetloodbojne tkanine, prsluka i drugih svetloodbojnih detalja, u uslovima smanjene vidljivosti, kako bi bili uočljiviji vozačima.

Takođe, u Saopštenju se apeluje i na vozače: “Apelujemo na vozače da prilagode brzinu u zonama pešačkih prelaza, škola, autobuskih stajališta, kao i na svim mestima gde se očekuje veći broj pešaka. Budite oprezni i spremni da blagovremeno zaustavite vozilo kako biste zaštitili ovu kategoriju učesnika u saobraćaju”.

Zajecaronline/N.S.

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