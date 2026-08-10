MUP: Pešaci su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju
Kako se navodi u saopštenju MUP-a, tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodile su se 637 saobraćajne nezgode. Poginulo je 7, a povređeno 350 lica.
Posebna pažnja se pridaje pešacima, koji spadaju u najranjiviju kategoriju učesnika u saobraćaju. Iz MUP-a savetuju pešake da se kreću na bezbednom i propisanom mestu. Takođe, kolovoz treba da prelaze na pešačkom prelazu kada se on nalazi u blizini. Ukoliko je najbliži pešački prelaz udaljen više od 100 metara, kolovoz mogu preći i van pešačkog prelaza, ali tek nakon što se uvere da to mogu bezbedno učiniti.
Ujedno se pešacima preporučuje nošenje svetloodbojne tkanine, prsluka i drugih svetloodbojnih detalja, u uslovima smanjene vidljivosti, kako bi bili uočljiviji vozačima.
Takođe, u Saopštenju se apeluje i na vozače: “Apelujemo na vozače da prilagode brzinu u zonama pešačkih prelaza, škola, autobuskih stajališta, kao i na svim mestima gde se očekuje veći broj pešaka. Budite oprezni i spremni da blagovremeno zaustavite vozilo kako biste zaštitili ovu kategoriju učesnika u saobraćaju”.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar