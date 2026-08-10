„Jasenovačko leto” 12. avgusta u Velikom Jasenovcu kod Zaječara

U Velikom Jasenovcu kod Zaječara u sredu, 12. avgusta, biće održana tradicionalna kulturno-umetnička manifestacija „Jasenovačko leto”.

Nastupiće kulturno – umetnička društva: „Slogaˮ iz Vražogrnca, „Dubočaneˮ iz Dubočana, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Zoran Gajićˮ iz Rgotine i „Penzionerˮ iz Zaječara.

Defile učesnika predviđen je u 19:30 časova, a program počinje u 20:00 časova.

Organizator manifestacije je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ, Zaječar u saradnji sa MZ Veliki Jasenovac.

Pokrovitelj je Grad Zaječar.

Zajecaronline/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!