Održana dvodnevna Smotra narodnih običaja “Vražogrnački točak”

U Vražogrncu kraj Zaječara, održana je dvodnevna Smotra narodnih običaja “Vražogrnački točak”, jedinstvena u Srbiji po scenskom prikazu običaja.

I ove godine, u okviru manifestacije, održana su takmičenja u kuvanju riblje čorbe i tradicionalnim disciplinama. Pobednici nadmetanja u kotrljanju i nošenju točka su: u muškoj konkurenciji Dejan Karabašević, a u ženskoj Andrijana Paunović. U kotrljanju rol bale prvo mesto podelili su Mladen Todorović I Dragan Veljković.

Najbolju riblju čorbu skuvao je Živorad Kostadinović.

Manifestaciju je otvorio zamenik gradonačelnika Zaječara Dušan Vrućkić.

U toku prve večeri, nastupile su izvorne folklorne grupe: ,,Sloga” iz Vražogrnca, „Živojin Žika Ivkovićˮ iz Šljivara, „Branislav Nušićˮ iz Šarbanovca i „Podgoracˮ iz Podgorca. U toku druge večeri: ,,Kolo” iz Knjaževca, ,,Dukat” iz Simićeva, „Sloga” iz Vražogrnca i Gradskog folklornog ansambla ,,ZO-RA” iz Zaječara.

Selektor Centralnog saveza amatera u kulturi Srbije Zoran Katić je za Republički Sabor narodnog stvaralaštva u Gornjem Milanovcu selektovao „Podgoracˮ iz Podgorca. Ujedno je i pohvalio dečju folklornu grupu iz Vražogrnca.

Nenad Petković, rukovodilac KUD-a “Sloga” iz Vražogrnca i jedan od organizatora ove manifestacije, istakao je novinu ovogodišnjeg programa “Izbor za Najdeliju Vražogrnačkog točka”. Prema odluci žirija, „Najdelija“ je Viktor Ranković iz Simićeva, drugo mesto osvojio je Andrija Marković iz Knjaževca, a treće Miljan Zvezdić iz Zaječara.

Rukovodilac KUD-a “Sloga” iz Vražogrnca objašnjava da je ono što izdvaja “Vražogrnački točak” od ostalih manifestacija u Srbiji jeste scenski prikaz narodnih običaja. Tradicija se ovde ne predstavlja samo kroz folklorne igre i pesme, već se publici dočaravaju običaji onako kako su se nekada odvijali u svakodnevnom životu ljudi.

“Vražogrnački točak” je i ove godine pokazao da tradicija može da živi i danas – kroz pesmu, igru i običaje koji se prenose sa generacije na generaciju.

Zajecaronline/N.S.

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