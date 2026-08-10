Međunarodni dan mladih u Boljevcu 12. avgusta

Povodom Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta, Savet za mlade Boljevac, u saradnji sa Javnom bibliotekom „Boljevac“, Turističkom organizacijom opštine Boljevac, Crvenim krstom Boljevac, Sportskim savezom opštine Boljevac i Ustanovom za sport Boljevac, organizuje program namenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina.

Za mlade će biti organizovane raznovrsne edukativne, kulturne, sportske i rekreativne aktivnosti.

Program počinje u 10 časova besplatnim obilaskom Bogovinske pećine. Od 11:30 časova biće održan okrugli sto u organizaciji Crvenog krsta Boljevac. Za 12:30 časova u Javnoj biblioteci „Boljevac” zakazana radionica „Vremenska kapsula 2036”. Drugi termin za obilazak Bogovinske pećine organizovan je u 14 časova.

Sportske igre počeće u 16 časova u organizaciji Sportskog saveza opštine Boljevac i Ustanove za sport Boljevac.

Zaječaronline/N.S.

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