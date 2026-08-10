Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na portalu “Ko si, bre, ti” ima više od 100 prijava za Prijepolje i poručio lokalnom rukovodstvu da moraju da prime građane i razgovaraju sa njima.

“Imam preko 100 prijava za Prijepolje raznih. Moraš da ga primiš, da razgovaraš sa njim. On je za tebe zakon, taj te je čovek birao. Razgovaraj sa ljudima. Ono što ne mogu da podnesem, ne mogu da razumem da ne možeš da primiš ljude”, rekao je Vučić tokom posete seosko-turističkom domaćinstvu „Srce Kamene Gore“, obraćajući se predsedniku opštine Dragu Popadiću.

Vučić je od Popadića zatražio da primi svakog građanina koji želi da razgovara sa njim, bez obzira na to da li su njegovi zahtevi opravdani i da li lokalna vlast može da mu pomogne.

“Ne može da se desi da nekog ne primiš. Nije važno da li je taj čovek u pravu ili uopšte nije u pravu. Moraš da ga primiš i moraš da razgovaraš sa njim. Ako meni nije teško da zapamtim njegovo ime i prezime, on je za tebe sve. On je za tebe zakon“, istakao je Vučić.

Vučić: “Preko 100 prijava na portalu Ko si bre ti za Prijepolje, razgovarajte sa ljudima”

On je rekao da najveći problem vidi u situacijama u kojima građani tvrde da nisu uspeli ni da dođu do razgovora sa predstavnicima lokalne vlasti.

“Ne mogu da razumem da ne možeš da primiš nekoga. Nisi predsednik Nemačke pa da je 90 miliona ljudi pohrlilo kod tebe. Primajte ljude i razgovarajte sa ljudima“, istakao je predsednik Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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