Tanja Bošković ovogodišnja dobitnica nagrade „Pavle Vuisić“

Tanja Bošković ovogodišnja je dobitnica nagrade „Pavle Vuisić“ za životno delo, koju dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti. Priznanje će joj biti uručeno tokom ovogodišnjeg Filmskog festivala u Nišu, koji će biti održan od 29. avgusta do 3. septembra.

Odluku je doneo žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković, koji je u obrazloženju istakao da je Tanja Bošković tokom više od pola veka karijere izgradila opus koji je odavno postao deo zajedničkog sećanja.

„Više od pola veka Tanja Bošković svojim darom, radom potvrđuje da velika gluma nije samo umeće, već način da vreme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Zato je njeno ime jedan od zaštitnih znakova domaće kinematografije“, navodi se u obrazloženju.

Govoreći o njenom posebnom odnosu sa publikom, članovi žirija zaključuju:

„Postoje glumci kojima se divimo. Postoje glumci koje volimo. Tanja Bošković pripada onim retkima koje osećamo kao deo sopstvenog života. Upravo zato, kako se navodi u obrazloženju, ovogodišnja nagrada „Pavle Vuisić“ predstavlja priznanje glumici koja „čini mladost domaće kinematografije večnom“.

Pod sloganom „Više od igre“ ovogodišnji Filmski festival u Nišu održaće se od 29. avgusta do 3. septembra 2026. Tokom šest festivalskih dana još jednom će se potvrditi status Festivala u Nišu kao jedinstvenog događaja koji već šest decenija slavi domaći film i glumačku umetnost. Ove godine Festival će biti samostalno organizovan od strane Udruženja filmskih glumaca Srbije (UFGS). Publiku očekuje veliki broj filmova u okviru glavnog takmičarskog programa, sa svetskim i domaćim premijerama, programom van konkurencije. Kao i drugim pratećim sadržajima koji podrazumevaju panele, izložbe i masterklasove.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!