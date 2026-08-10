Direktni letovi iz Niša za Beč i Maltu od 25. oktobra

Er Srbija će od 25. oktobra ove godine obavljati direktne letove između Niša i Beča, kao i između Niša i Malte. Time će putnicima sa juga Srbije biti omogućen nastavak direktne avio-povezanosti sa ove dve značajne evropske destinacije, a ti letovi će biti dostupni dva puta nedeljno – sredom i nedeljom, saopšteno je danas iz srpske nacionalne avio-kompanije.

“Ovim letovima želimo da putnicima iz Niša i šireg regiona omogućimo pouzdanu i kvalitetnu direktnu vezu sa važnim evropskim destinacijama. Kao nacionalna avio-kompanija, nastojimo da doprinesemo što boljoj povezanosti različitih delova Srbije sa Evropom i da našu ponudu razvijamo u skladu sa potrebama tržišta. Verujemo da će letovi ka Beču i Malti dodatno doprineti razvoju saobraćaja sa Aerodroma ‘Konstantin Veliki’ “, izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

Beč je jedan od najznačajnijih evropskih poslovnih, administrativnih i kulturnih centara, kao i destinacija sa kojom Srbiju povezuju snažne istorijske, privredne i porodične veze. Direktni letovi iz Niša omogućiće putnicima sa juga Srbije jednostavnije i brže putovanje do glavnog grada Austrije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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