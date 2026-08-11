Upozorenje Er Srbije: Ako putujete u ovaj grad nosite samo ručni prtljag!

Er Srbija saopštila je da je tokom proteklih dana na aerodromu Barselona, usled štrajka osoblja za opsluživanje prtljaga, u više navrata dolazilo do kašnjenja i neisporučivanja predatog prtljaga.

Ujedno preporučila je putnicima da na letovima između Beograda i Barselone putuju samo sa ručnim prtljagom.

“U pojedinim slučajevima, predati prtljag putnika na letovima Er Srbije nije bio ukrcan na planirani let, već je na odredište transportovan naknadno. Zbog toga preporučujemo putnicima da na letovima između Beograda i Barselone putuju samo sa ručnim prtljagom. U aktuelnim okolnostima ne možemo garantovati pravovremenu isporuku predatog prtljaga po dolasku na odredište. Podsećamo i da će, zbog visoke popunjenosti letova i ograničenog prostora u putničkoj kabini, pravila o broju, dimenzijama i težini ručnog prtljaga biti striktno primenjivana. Radi bezbednosti svih putnika i poštovanja operativnih procedura, u putničku kabinu biće dozvoljen unos isključivo ručnog prtljaga koji ispunjava propisane uslove” stoji u saopštenju.

Er Srbija nastoji da da putnicima olakša putovanje i umanji moguće neprijatnosti usled kašnjenja ili neisporučivanja prtljaga.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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