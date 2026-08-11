Srpski turista se utopio u moru kod Sartija u Grčkoj

Državljanin Srbije, 56-godišnji turista, preminuo je nakon utapanja u moru kod Sartija, na Halkidikiju, u Grčkoj, objavili su grčki mediji.

Muškarca bez svesti iz mora je izvukao spasilac, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju, ali bez uspeha.

Prema navodima medija, srpski turista je potom vozilom Hitne pomoći prevezen iz Sartija u Zdravstveni centar Agios Nikolaos, gde su lekari konstatovali smrt.

Grčke nadležne službe pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti pod kojima je 56-godišnji turista izgubio život.

Telo će, prema navodima grčkih medija, biti prebačeno u Solun radi obdukcije, da bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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