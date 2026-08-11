Nizak nivo Dunava danas u fokusu na sastanku u Briselu

Problem niskog nivoa Dunava biće razmatran danas u Briselu, gde će se onlajn sastati Koordinaciona grupa Evropske komisije za električnu energiju. Zemlje učesnice žele da zatraže podršku, a rumunski predstavnici bi trebalo da otvore pitanje mogućih posledica niskog vodostaja Dunava, preneo je portal “Digi24”.

Plan sa baržama potopljenim u Dunav nije imao efekat koji su vlasti očekivale, pa se više ne isključuje mogućnost zatvaranja drugog reaktora nuklearne elektrane u Černavodi. Reč je o kapacitetu od 700 megavata, koji prema pisanju “Digi24” proizvodi približno 10 odsto električne energije potrebne za potrošnju u večernjim satima. Nivo Dunava kod Černavode dodatno je opao u ponedeljak, kada su već bila na snazi prva ograničenja korišćenja vode.

Nizak nivo Dunava danas u fokusu na sastanku u Briselu

Reka je dostigla nivo od minus 2,27 metara, dok je do sledećeg nivoa ograničenja ostalo još 25 centimetara. Nivo popunjenosti 39 glavnih akumulacija koje prate Nacionalna uprava “Apele Romane” i kompanija Hidroelectrica dostigao je 70,63 odsto. U uslovima hidrološke suše koja i dalje pogađa nekoliko područja zemlje.

Prema podacima koje su Rumunske vode objavile u ponedeljak na Fejsbuku, u akumulacionim jezerima trenutno se nalazi približno 3,07 milijardi kubnih metara vode. Ta količina obezbeđuje potrebe za sirovom vodom korisnicima koji se snabdevaju iz površinskih izvora u centralizovanom sistemu.

“Nacionalna administracija ‘Rumunske vode’ stalno prati razvoj vodenih resursa, u kontekstu hidrološke suše koja i dalje pogađa nekoliko područja zemlje“, saopštila je institucija.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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