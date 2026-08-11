RHMZ: Upozorenje na visoke temperature na području Republike Srbije

Maksimalna temperatura danas na području Republike Srbije kretaće se od 35 do 39 °С.

Od srede do petka očekuje se pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 °С, samo u sredu na jugu i istoku Srbije do 36 °С.

U Zaječaru danas prepodne sunčano. Popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, zapadni vetar. Minimalna temperatura 23° C, maksimalna dnevna 35° C.

Iz Republičkog Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da se, shodno visokim temperaturama i deficitom padavina, očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ujedno može doći i do nepovoljnog uticaja na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, turizam, poljoprivredu i ostale društveno – ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Zajecaronline/N.S.

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