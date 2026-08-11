RHMZ: Upozorenje na visoke temperature na području Republike Srbije
Maksimalna temperatura danas na području Republike Srbije kretaće se od 35 do 39 °С.
Od srede do petka očekuje se pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 °С, samo u sredu na jugu i istoku Srbije do 36 °С.
U Zaječaru danas prepodne sunčano. Popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, zapadni vetar. Minimalna temperatura 23° C, maksimalna dnevna 35° C.
Iz Republičkog Hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da se, shodno visokim temperaturama i deficitom padavina, očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ujedno može doći i do nepovoljnog uticaja na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, turizam, poljoprivredu i ostale društveno – ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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