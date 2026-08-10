U Srbiji registrovana prva dva slučaja groznice Zapadnog Nila ove godine
U Srbiji su registrovana prva dva slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u ovoj godini, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
Kako je navedeno, na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” od strane Nacionalne referentne laboratorije za ARBO viruse i hemoragične groznice Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak” i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, 5. avgusta registrovana su prva dva laboratorijski potvrđena slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji u sezoni nadzora 2026. godine.
Оbоlеlе оsоbе su sа tеritоriје grаdа Bеоgrаdа, stаrоsti 75 i 82 gоdinе. Оbа pаciјеntа su hоspitаlizоvаnа nа Кlinici zа infекtivnе i trоpsке bоlеsti u Bеоgrаdu zbоg rаzvоја nеurоinvаzivnоg оbliка bоlеsti.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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