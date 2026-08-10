Vučić: “Ekspo 2027 biće najveći događaj u svetu, prilika za promociju i seoskog turizma”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Ekspo 2027 biti najveća i najbrojnija manifestacija na svetu u narednoj godini i ukazao da će to biti prilika i za promociju seoskog turizma. Vučić je, tokom obilaska seosko-turističkog domaćinstva ”Srce Kamene Gore” u Prijepolju, rekao da u 2027. godini neće biti većeg događaja u svetu od manifestacije Ekspo u Beogradu.

”Nadam da će doći mnogo ljudi i da ćemo moći da promovišemo, između ostalog, i seoski turizam. Razume se da će najviše koristi da ima Beograd, Novi Sad, okolna mesta, ali ja verujem i cela Srbija’‘, naveo je Vučić.

On je porodici Baković, vlasnicima domaćinstva ”Srce Kamene Gore”, rekao da imaju mogućnost da dobiju 8,2 miliona dinara za dalji razvoj. Od čega je, kako je rekao, grant u iznosu od 4,5 miliona dinara, a ostatak je kredit.

Vučić: “Ekspo 2027 biće najveći događaj u svetu, prilika za promociju i seoskog turizma”

”Ostalo je kredit najpovoljniji, sa 2,5 odsto kamate. Ako to hoćete, to vam stoji na raspolaganju”, rekao je Vučić.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić je u razgovoru sa Vučićem rekao da toj opštini nedostaje hotel i da bi to moglo na Jabuci da se reši, dodajući da postoje zaintresovani investitori. A da bi trebalo da se uradi i put za Jabuku.

Dodao je da je skijalište prioritet, jer, kako je naveo, nema nijedno skijalište na teritoriji opštine Prijepolje.

“I ono što nema i što svi traže, najviše najmlađi, bazen u Prijepolju. Mi ćemo sad rebalansom budžeta projekat uraditi”, rekao je Popadić.

Vučić je pitao da li postoji privatni bazen i naveo da je privatni kapital taj koji gura zemlju napred.

Vučić: “Ekspo 2027 biće najveći događaj u svetu, prilika za promociju i seoskog turizma”

“Mora privatnik da vodi računa o tome jer neko mora da održava to. Super je to kad je novo, a šta radimo posle toga? Kao i sa halama. Mi sad Arenu moramo da obnavljamo u Beogradu, ko će da plato to? Grad nema pare, a moraćemo da nađemo nekog. Najbolje da damo nekome, evo ti 20 godina upravljaj Arenom, samo plati 50 miliona”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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