Srpski lekari ugradili veštačko srce dečaku iz Bosne i Hercegovine

Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja i razvoja kardiogenog šoka, lekari Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” su primenili mehaničku cirkulatornu potporu (ECMO). Zatim su mu ugradili totalno veštačko srce kao privremeno rešenje do transplantacije.

Četrnaestogodišnji dečak iz Bosne i Hercegovine uspešno se oporavlja nakon izuzetno složenog lečenja zbog terminalne faze dilatativne kardiomiopatije, saopšteno je iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”.

Zahvat su zajednički izveli stručnjaci Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije i Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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