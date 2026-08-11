MUP se oglasio uoči Međunarodnog dana mladih

Ministarstvo unutrašnjih poslova podsetilo je da su mladi među najugroženijim učesnicima u saobraćaju i da sloboda, energija i bezbrižnost mladih ne smeju da budu razlog za nepromišljene odluke u saobraćaju.

MUP je u objavi na Instagramu, a uoči Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta, naglasilo da nedostatak iskustva, neprilagođena brzina, vožnja noću, dokazivanje pred društvom ili trenutak nepažnje mogu za nekoliko sekundi promeniti sve.

“Zato nema dokazivanja za volanom, nema ‘samo ovaj put’ i nema žurbe koja vredi rizika. Sedni za volan pametno. Vozi bezbedno”, navodi se u objavi MUP-a.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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