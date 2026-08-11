Otvaranje 32. Sabora likovnih umetnika u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

U ČETVRTAK, 13. AVGUSTA, U POZORIŠNOM MUZEJU U ZAJEČARU, BIĆE OTVOREN 32. SABOR LIKOVNIH UMETNIKA

Ova tradicionalna likovna manifestacija otpočeće predstavljanjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem Saboru. Izložba obuhvata 19 slika. Reč je o radovima Draga Simića, Čedomira Kesića, Dragane Kuprešanin, Miroljuba Sretenovića, Nedima Hadžiahmetovića, Nenada Vojičića, Milivoja Štulovića, Miroljuba Filipovića Filimira, Marije Jagodić i Mine Mladenović. “Dođite da uživamo u fantastičnim delima i da zajedno poželimo dobrodošlicu likovnim stvaraocima koji će u narednih nedelju dana slikati pod okriljem zaječarske likovne kolonije”, poručuju iz Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Otvaranje 32. Sabora likovnih umetnika u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

Na ovogodišnjem Saboru učestvovaće slikari iz Beograda, Loznice, Kraljeva, Kragujevca, Pančeva i Zaječara.

Specifičnost Sabora likovnih umetnika u Zaječaru je učešće umetničkog fotografa i pesnika. Oni će i ove godine pratiti rad slikara objektivom i stihovima.

Početak je zakazan za 20:00 sati.

Zajecaronline/N.S.

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