Vučić obišao radove na putu Sjenica – Ivanjica: Putevi velika stvar za Ivanjicu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na putu Sjenica-Ivanjica i razgovarao sa radnicima angažovanim na izvođenju radova.

Kako je predsednika informisala ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, radovi bi trebalo da budu gotovi u julu sledeće godine.

Razgovarano je i o putevima između naselja u ovom kraju, a Vučić je naglasio da će putevi koji se prave mnogo značiti za Ivanjicu.

“Ivanjica je dugo nekako ostajala po strani i zato su ovo dobre vesti za Ivanjičane. Mnogo toga smo uradili, više nego što je ikada rađeno, a sada nastavljamo da završavamo ono što smo započeli i da radimo ono što je ljudima ovog kraja potrebno”, istakao je Vučić.

Vučić obišao radove na putu Sjenica – Ivanjica: Putevi velika stvar za Ivanjicu

“To nam je najskuplja deonica, predračun je preko dve milijarde. Na nekim deonicama su 75 odsto objekti, vijadukti, mostovi, tuneli”, rekao je Vučić.

“Budite ponosni što ovako gradite Srbiju. Nije samo investitor gradio, gradili ste vi, vašim rukama, vašoj deci, vašim roditeljima, rođacima, svima”, istakao je Vučić.

Predsednik je u razgovoru sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandrom Sofronijević rekao da treba raditi ne samo regionalne, već i pristupne puteve.

“Mi izgradimo regionalni put, onaj koji povezuje dva opštinska centra, to je važno, ali jednako tako je važno da ovim ljudima ovde uradimo sve što je potrebno, dobre pristupne saobrać

Predstavnici lokalne vlasti su preneli predsedniku da se ljudi iz inostranstva vraćaju i da ima dosta povratnika. Jedan od meštana pozdravio je predsednika Vučića i zahvalio mu se što je ispunio obećanje i uradio put Grabovica-Bela Crkva-Katići. On je uputio molbu predsedniku da se u mesnoj zajednici koja broji 5.000 ljudi urade lokalni putevi.

“Magistralni put se radi, ali ima puteva sa magistrale koji nisu urađeni. Radi to lokalna samouprava, ali je malo sredstava u budžetu”, rekao je meštanin.

Vučić mu je zahvalio na tome što pamti šta je urađeno i rekao da će pogledati šta je to što treba uraditi.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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