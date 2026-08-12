U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni

Od danas do subote, 15. avgusta, očekuje se pad temperature i kretaće se u intervalu od 29 do 34 stepena, a samo još danas na jugu i istoku Srbije do 36 stepeni, dok će od nedelje, 16. avgusta, temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, navodi se u upozorenju RHMZ-a.

Takođe se navodi, da će se na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

U Zaječaru danas toplo. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 23° C, maksimalna dnevna 35° C.

Zajecaronline/N.S.

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LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!