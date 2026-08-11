Od danas besplatno panoramsko razgledanje Niša turističkim autobusom

Turistička organizacija Niš od danas organizuje besplatno panoramsko razgledanje grada turističkim autobusom sa otvorenim krovom. Program „City Sightseeing Niš“ trajaće do 11. septembra, a namenjen je svima koji žele da upoznaju najznačajnije znamenitosti Niša. Obilazak traje 60 minuta, a polazak je sa autobuskog stajališta kod Stambol kapije.

Autobus saobraća od od utorka do petka u 16.30, 17.30 i 18.30, ssubotom i nedeljom u 10.00, 11.00 i 12.00, a ponedeljkom nema polazaka, objavljeno je na sajtu Grada Niša.

Besplatne karte mogu se preuzeti u Turističkoj organizaciji Niš, u Ulici Nade Tomić 13 radnim danima od 10 do 14 sati.

Trasa panoramskog autobusa obuhvata najznačajnije gradske saobraćajnice i lokacije, među kojima su Šumatovačka ulica, Bulevar 12. februar, Bulevar heroja sa Košara, Bulevar Nikole Tesle, Stevana Prvovenčanog, Sinđelićev trg, Kneginje Ljubice, Generala Milojka Lešjanina, Vožda Karađorđa, Bulevar dr Zorana Đinđića, Ćele-kula, Bulevar Svetog cara Konstantina, Arheološko nalazište Medijana, Bulevar Nemanjića, Vojvode Mišića i Nišavska ulica.

Novina ove sezone je to što će panoramski autobus subotom i nedeljom stajati kod Ćele-kule i Arheološkog nalazišta Medijana, gde će posetioci, uz kartu za panoramsko razgledanje, moći besplatno da obiđu ove lokacije.

Posetioci u centar grada mogu da se vrate narednim polaskom panoramskog autobusa ili korišćenjem linija besplatnog gradskog prevoza.

Posetiocima su na raspolaganju audio-vodiči na srpskom i engleskom jeziku.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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