Osvežite izgled svog doma bez velikih ulaganja

Ponekad nije potrebno veliko renoviranje niti ozbiljno ulaganje da bi prostor u kojem živimo dobio potpuno drugačiji izgled. Atmosfera u domu može se osvežiti malim intervencijama koje ne zahtevaju mnogo vremena ni novca.

Dovoljno je promeniti nekoliko detalja, drugačije rasporediti postojeći nameštaj ili uneti više boja i prirodnih elemenata.

Evo nekoliko jednostavnih načina da osvežite izgled svog doma.

Boje i detalji mogu potpuno promeniti prostor

Ako je prostor uglavnom uređen u neutralnim tonovima, čak i jedan intenzivniji detalj može privući pažnju i učiniti sobu zanimljivijom. Dovoljno je početi od detalja poput jastuka, prekrivača, zavesa, tepiha ili dekorativnih predmeta u nijansama koje se razlikuju od ostatka enterijera. Zidovi takođe mogu postati zanimljiviji uz pomoć slika, fotografija, ogledala ili drugih dekoracija. Nije potrebno prekriti svaki slobodan deo zida – nekoliko pažljivo odabranih komada često će imati mnogo bolji efekat od velikog broja nasumičnih ukrasa.

Dobro osvetljenje menja atmosferu

Jedna centralna lampa ne mora biti jedini izvor svetlosti. Podne, zidne i stone lampe mogu uneti različite nivoe osvetljenja i stvoriti prijatniju atmosferu. Toplije svetlo posebno je pogodno za dnevne i spavaće sobe, jer prostor čini prijatnijim i opuštenijim. S druge strane, u radnom delu doma korisnije je svetlo koje omogućava bolju koncentraciju. Kombinovanjem različitih izvora možete menjati atmosferu u zavisnosti od doba dana i raspoloženja. Zanimljiva rasveta može istovremeno biti i dekoracija. Lampa neobičnog oblika, zanimljiv luster ili diskretna ambijentalna svetla mogu postati upečatljiv detalj u prostoriji. Tako se funkcionalan element pretvara i u deo enterijera koji privlači pažnju.

Osvežite izgled svog doma bez velikih ulaganja

Promena rasporeda nameštaja

Ne morate se držati jednog rasporeda zauvek. Povremeno pomeranje nameštaja može biti jednostavan način da unesete promenu bez dodatnih troškova. Uz to, možda ćete otkriti da pojedini komadi mnogo bolje funkcionišu na nekom drugom mestu.

Zelenilo unosi prirodan element u enterijer

Ne morate imati veliki broj saksija da biste postigli efekat. Jedna veća biljka u uglu sobe može biti dovoljno upečatljiva, dok manje biljke mogu pronaći mesto na policama, komodama ili prozorskim daskama. Važno je samo odabrati vrste koje odgovaraju količini svetlosti i uslovima u prostoru.

U prostor unesite predmete koji za vas imaju posebno značenje

U prostor slobodno unesite predmete koji za vas imaju posebno značenje – fotografije, knjige, uspomene sa putovanja, umetničke radove ili poklone dragih ljudi. Takvi detalji daju prostoru lični pečat.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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