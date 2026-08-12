Aleksandar Vučić čestitao novom predsedniku Mađarske

VUČIĆ ČESTITAO IMENOVANJE NOVOIZABRANOM PREDSEDNIKU MAĐARSKE ANDRAŠU BAKI.

“U ime građana Republike Srbije i u svoje ime, upućujem čestitke Andrašu Baki povodom izbora za predsednika Mađarske. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo bliske odnose Srbije i Mađarske, na dobrobit naših građana”, napisao je Vučić na svom nalogu na mreži X.

Baka je bivši predsednik Vrhovnog suda Mađarske, a mađarski parlament izabrao ga je za predsedničku funkciju, i to sa 140 glasova “za” i šest “protiv” u okviru tajnog glasanja. Nakon toga je položio zakletvu.

Baka će preuzeti dužnost predsednika Mađarske 19. avgusta.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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