Brutalno pretučen Srbin u opštini Zubin Potok od strane tzv. kosovske policije

Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica “zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu” od strane takozvane kosovske policije.

Trenutno se nalazi u šok sobi, sa teškim povredama, izjavio je doktor u KBC Kosovska Mitrovica Goran Radojević.

Kasno popodne u selu Dren, u opštini Zubin Potok, prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici tzv. kosovske policije upali su u njegov porodični dom. Nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga, saopšteno je iz Srpske liste.

Zatim su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crevom za vodu. Naneli su mu višestruke telesne povrede i, prema prvim informacijama, prelome rebara.

Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je slučaj prebijanja Nenada Raškovića kulminacija terora tzv. kosovske policije nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Takođe je i naveo da su građani Severne Mitrovice zabrinuti da bi otvaranje glavnog mosta na Ibru za saobraćaj značilo otvaranje puta za dalji progon Srba na severu KiM.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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