Predviđene visoke i oštre kazne za kršenje Zakona o zaštiti od požara

Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru apeluje na građane da budu odgovorni i oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. S obzirom da je veoma toplo i suvo vreme, povećana je opasnost od širenja požara na otvorenom prostoru, pa je ujedno veća i opasnost za živote i imovinu.

Ukoliko dođe do požara potrebno je odmah obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193.

Iz Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru podsećaju da je Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru. Takođe, zabranjeno je paliti i ostatke strnih useva i smeće. Ujedno se zabranjuje i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

Za kršenje ovih zakonskih odredbi propisane su novčane kazne: za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara (10.000 dinara za spaljivanje smeća i biljnih ostataka), kazne za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Odeljenje za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa pojačati nadzor. Obilaziće terene radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i procesuiraće ih. Cilj je smanjenje broja požara na otvorenom prostoru i povećanje bezbednosti građana, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/N.S.

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