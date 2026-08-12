U Španiju doputovalo oko 460.000 ljudi da posmatra pomračenje Sunca

Potpuno pomračenje Sunca počeće u zapadnoj Španiji od 19:30 do 19:33 sati po lokalnom vremenu. Vrhunac pomračenja će se dogoditi neposredno pre zalaska sunca – oko 20:28 do 20:32 sati po lokalnom vremenu.

Prema procenama španskih vlasti, oko 460.000 ljudi doputovalo je u Španiju kako bi posmatrali potpuno pomračenje Sunca. Hoteli u toj zemlji su prijavili da su smeštaj rezervisali nekoliko meseci unapred državljani mnogih zemalja sveta. Očekuje se da će se više od 300.000 njih uputiti u gradove i sela ruralne Španije da potraže najbolje mesto za posmatranje pomračenja Sunca. Zvaničnici širom Španije očekuju još oko milion i po ljudi koji će doputovati automobilima na destinacije pogodne za posmatranje pomračenja, prenosi “Gardijan”.

Na putanji gde će biti vidljivo potpuno pomračenje biće raspoređeno više od 24.000 policajaca, najavile su španske vlasti. Razlog tome su vremenska upozorenja koja predviđaju temperature do 40 stepeni Celzijusa i visok rizik od šumskih požara.

U Španiju doputovalo oko 460.000 ljudi da posmatra pomračenje Sunca

Zvaničnici su procenili da bi čak šest miliona ljudi moglo da se okupi na putu pomračenja, koji se proteže oko 200 kilometara od La Korunje na severozapadu Španije do mediteranskog ostrva Majorka.

Potpuno pomračenje sunca biće vidljivo i u malom delu Portugala i delovima Grenlanda i Islanda, na severu Rusije i Atlantskom okeanu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.