MUP upozorava građane na sve češće prevare putem telefonskih poziva

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije apeluje na građane da budu oprezni zbog sve učestalije pojave krivičnih dela prevara putem telefonskih poziva. Ističu da se svaki sumnjivi slučaj bez odlaganja prijavi policiji.

Naime, nepoznata lica, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrste nezgode. Nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije. U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti.

MUP upozorava građane na sve češće prevare putem telefonskih poziva

Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti.

MUP apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno. Kao i da obavezno provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima preduzima sve mere kako bi se identifikovali i pronašli svi izvršioci ovakvih krivičnih dela.

Zajecaronline/N.S.

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LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.