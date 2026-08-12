DRŽAVA ULAŽE U ZDRAVSTVO: Glišić i Đokić obišli radove na Domu zdravlja u Knjaževcu

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednik Opštine Knjaževac Milan Đokić obišli su radove na rekonstrukciji Doma zdravlja u Knjaževcu.

Rekonstrukcija se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva za javna ulaganja, nakon što je Aleksandar Vučić tokom posete ukazao na potrebu obnove ovog objekta.

DRŽAVA ULAŽE U ZDRAVSTVO: Glišić i Đokić obišli radove na Domu zdravlja u Knjaževcu

„Država je izdvojila 129 miliona dinara za ovaj posao, preko Ministarstva za javna ulaganja. I to je jedan veoma značajan projekat koji će omogućiti lakše i kvalitetnije funkcionisanje svih službi ovde u okviru Doma zdravlja. Ovo jeste jedna od stvari koje je prilikom obilaska Zaječarskog okruga obećao i predsednik republike, i mi smo vrlo brzo nakon toga imali i radni sastanak sa predsednikom opštine i direktorkom i ekspresno smo uspeli da se organizujemo i da pripremimo sve ono što jeste dokumentacija, uđemo u javnu nabavku i dođemo do faze da ti radovi polako teku“, rekao je Glišić.

Dodao je da očekuje da u narednom periodu radovi budu intenzivirani i da se završe do 11. meseca. Nakon toga slede pripreme za drugu fazu koja podrazumeva unutrašnje radove.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

LUKASOV JUBILEJ U ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.