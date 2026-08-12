Zvezdan Terzić: Stanković podneo ostavku, vanredni izbori u decembru

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je danas da je trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković podneo ostavku. Ujedno je i dodao da će se vanredni izbori za rukovodeća mesta u klubu održati u decembru.

On se nakon hitne sednice Upravnog odbora održane posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona izvinio navijačima i rekao da razume njihovu ogorčenost.

“Ne pamtim slabiju Zvezdu od 1977. i Borusije iz Menhengladbaha (0:3). Svesni smo odgovornosti, doneli smo odluku da vanredni izbori budu u decembru, posle 12 godina možda je vreme za nove ljude. Dejan Stanković je podneo ostavku posle same utakmice i nije bio u stanju da izađe pred medije. S obzrom na to da je Nenad Sakić deo njegovog tima nije imao ko da dođe. Izvinjenje zbog toga što nije održana pres konferencija”, istakao je Terzić na konferenciji za novinare.

Takođe je i poručio: “Voleo bih da nas naredno rukovodstvo nadmaši. U decembru ćete imati izbore, ako mislite da možete bolje sa 9,2 miliona evra sponzorstava. Sve što mi pravimo preko tog iznosa jedna je magija, rizik. Do decembra bih zamolio sve da podrže Zvezdu, ove momke, za osam dana nas čeka najbitnija utakmica sezone, gde ćemo pokušati da se plasiramo u Ligu Evrope. Do petka je rok da prijavimo UEFA ime novog trenera”.

Terzić je prokomentarisao i isključenje Dejana Stankovića rekavši da je očigledno bio pod velikim pritiskom. Dodao je i da je Zvezdina uprava razgovarala sa dva od tri kandidata za novog trenera.

“Protiv Viktorije ćemo sigurno imati novog trenera”, poručio je Terzić.

Istakao je da ne može da se zadovolji Ligom Evrope, ali da misli da je to Zvezdina mera.

“Cilj je Liga šampiona. Ne može niko da kaže da to nije cilj, naravno da jeste. Ne krivim nikog za takve izjave. Nije Liga Evrope neuspeh, to nikada nisam rekao, ja sam uvek govorio da Zvezdi mora da bude cilj Liga šampiona, pre svega zbog finansija i imidža i brenda, ipak je to najveća scena”.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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