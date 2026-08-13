Vučić: Fabrika kablova u Jagodini nastaviće da radi

Aleksandar Vučić je, tokom obilaska centra za pakovanje jaja sa farmi kompanije “Agro-Đole”, kod Jagodine, rekao da će fabrika kablova u Jagodini sa 367 zaposlenih nastaviti da radi. Država će tražiti rešenje za tu fabriku.

”Plate su isplaćene 10. avgusta, gledaćemo i dalje ne samo da obezbeđujemo taj deo, već da deo novca vratimo dobavljačima da bi fabrika mogla da funkcioniše u budućnosti. Ukupan dug je oko 100 miliona”, rekao je Vučić.

Naveo je da će država nastojati da pomogne lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investitora i dodao da treba da se izgrade novi objekti i za vrtiće.

”I Pionir i Bambi i još mnogo novih stvari novih moramo da uradimo. Ali ono što je najvažnije, čini mi se da polako, ali sigurno, ljudi vide da je Srbija na dobrom putu. Od stope rasta nam zavisi možemo li još više da povećavamo plate i penzije”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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