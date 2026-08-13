Delimično pomračenje Sunca i kiša meteora iznad Srbije

Iznad Srbije sinoć se moglo videti delimično pomračenje Sunca. Prema rečima astrofizičara Jovana Aleksića u pitanju je potpuno bezbedna pojava, iako direktno gledanje u Sunce nije bezbedno.

Pomračenje Sunca u Srbiji počelo je u 19:26 časova, trajalo je 23 minuta. Najveće pomračenje moglo je da se vidi 10 do 15 minuta nakon početka fenomena.

Aleksić objašnjava da pojava nastaje kada se Mesec nađe na liniji između Sunca i Zemlje i kada zakloni Sunce. Onda posmatrači na Zemlji budu u senci.

“Gledanje u Sunce prilikom pomračenja je podjednako opasno kao i gledanje bilo kog drugog dana. Iz tog razloga treba da imamo odgovarajuće zaštitne filtere. Dakle, specijalno dizajnirane naočare koje imaju visok stepen zaštite, i kroz njih odavde možemo da posmatramo Sunce. Nikako ne treba gledati golim okom. Oko nema receptor za bol, i ako se duže izložimo sjaju Sunca, to može da ošteti oko”, rekao je Aleksić za Tanjug.

Delimično pomračenje Sunca i kiša meteora iznad Srbije

Upitan za vrhunac kiše meteora koja je mogla, takođe, da se vidi iznad Srbije, Aleksić je objasnio da ta pojava nastaje kad Zemlja prolazi kroz jedan oblak čestica i prašine. “U tom trenutku, te čestice uleću u Zemljinu atmosferu. zbog trenja sa vazduhom se usijaju, i mi to na nebu vidimo kao svetao trag. Ova pojava se naziva meteori, a u narodu je poznata kao zvezde padalice. Pojava traje duži vremenski period, konkretno veći deo avgusta, a danas je samo maksimum”, rekao je Aleksić.

Dodao je i da su pomraćenje sunca i vrhunac kiše meteora dve potpuno nezavisne pojave i da su se slučajno dogodile danas.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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