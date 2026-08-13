Atletičarka Angelina Topić u finalu Evropskog prvenstva

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale discipline skok uvis na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Topić je u kvalifikacijama preskočila normu 1,91 metar, a prethodno je bila uspešna i na 1,80; 1,84; 1,88.

Finale u skoku uvis će se održati 15. avgusta od 20:07 časova.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

PODSEĆAMO:

Obustava saobraćaja u Grljanu zbog održavanja “Sabora frulaša”

Saobraćaj će biti privremeno obustavljen u selu Grljan, zbog održavanja manifestacije “Sabor frulaša”.

Za sve vrste vozila, saobraćaj će biti obustavljen, od dana 15.08.2026. godine u 14:30 časova, do dana 16.08.2026. godine do 01:00 sat iza ponoći.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Petra Vitanovića (u strogom centru – plato Mesne kancelarije).

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.

Zajecaronline/N.S.

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