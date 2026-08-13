Od 17. do 19. avgusta završni ispit za učenike osmog razreda koji nisu polagali u junu

Učenici osmog razreda koji iz različitih opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku, moći će da polažu testove od 17. do 19. avgusta 2026. godine, saopšteno je iz ministarstva prosvete.

Učenici će, u ponedeljak 17. avgusta polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika od 9:00 do 11:00 časova.

U utorak, 18. avgusta, od 9:00 do 11:00 časova, predviđeno je polaganje testa iz matematike.

U sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru.

Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta do 8 sati ujutru. Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature. Konačni rezultati biće objavljeni, takođe, u četvrtak 20. avgusta do 20 časova. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta 2026. godine, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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