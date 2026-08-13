Promocija stripa “Rajački–Ninđa 3“ u Pozorišnom muzeju 16. avgusta

Za sve ljubitelje stripa i poštovaoce rada slikara, ilustratora i strip-crtača Dragana Stokića Rajačkog biće organizovana promocija publikacije „Rajački – Ninđa 3“, u nedelju, 16. avgusta.

Na promociji biće predstavljen poslednji tom monografije posvećene Rajačkom, jednom od najznačajnijih strip-crtača druge polovine 20. veka, ali i njegovom čuvenom strip-junaku Ninđi.

O publikaciji će, pored autora Dragana Stokića Rajačkog, govoriti Marko Stojanović, priređivač monografije, kao i Miloš Petković, urednik izdanja.

Izdavač publikacije je Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“. Suizdavač je Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“ iz Leskovca.

Početak promocije je zakazan za 20:00 časova.

Zajecaronline/N.S.

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