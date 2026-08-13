Ublažite tamne podočnjake uz jednostavnu rutinu
Pravilna nega može pomoći da područje oko očiju izgleda svežije i odmornije. Umesto velikog broja proizvoda, mnogo je važnije da rutina bude jednostavna, redovna i prilagođena potrebama kože.
Uzroci pojave podočnjaka
Ne postoji samo jedan razlog zbog kog područje ispod očiju može izgledati tamnije. Kod nekih ljudi genetika ima najveću ulogu, dok se kod drugih podočnjaci više primećuju nakon perioda stresa, umora ili manjka sna. Oblik očnih duplji i jagodica može stvarati senke ispod očiju, zbog čega područje vizuelno deluje tamnije čak i kada koža nije izrazito pigmentisana. Sa godinama koža prirodno gubi deo kolagena i elastičnosti, pa krvni sudovi mogu postati uočljiviji. Hormonske promene takođe mogu uticati na izgled kože oko očiju.
Ublažite tamne podočnjake uz jednostavnu rutinu
Važna je hidratacija
Koža oko očiju je tanka i osetljiva, zbog čega joj prija dobra hidratacija. Proizvodi namenjeni ovom području mogu pomoći da koža izgleda zaglađenije i svežije.
Prilikom izbora kreme ili seruma možete obratiti pažnju na sastojke poput hijaluronske kiseline, peptida i vitamina C. Proizvodi sa kofeinom takođe se često koriste u formulacijama za područje oko očiju, posebno kada je cilj da se smanji izgled natečenosti i umornog pogleda.
Ako koristite aktivne sastojke poput retinola, važno je biti posebno oprezan jer je područje oko očiju osetljivo. Proizvod treba nanositi prema uputstvu proizvođača, a kod iritacije ga treba prekinuti.
Kreme sa zaštitnim faktorom
Sunce može doprineti hiperpigmentaciji, pa zaštita od UV zračenja treba da bude deo svakodnevne rutine.
Kremu sa zaštitnim faktorom nanosite i na područje oko očiju, ali pažljivo i prema uputstvu proizvoda kako ne bi došlo do iritacije.
Manje trljanja, više nege
Kožu oko očiju ne treba agresivno trljati, već koristiti nežne pokrete.
Svakodnevne navike su veoma bitne
Dovoljno sna, redovno unošenje tečnosti i raznovrsna ishrana mogu doprineti opštem izgledu kože.
Kozmetika ne može potpuno ukloniti podočnjake koji su posledica genetike ili anatomije lica. Ipak, pravilna rutina može pomoći da područje oko očiju izgleda hidriranije, odmornije i negovanije.
Zajecaronline/24sedam/N.S.
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