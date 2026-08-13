Mistika Rtnja: “Svetilište Vrelo” izvor božanske energije

„Svetilište Vrelo“, je lokalitet koji se nalazi u podnožju planine Rtanj, iznad samog naselja. Poznato je kao izvorište energije, koja navodno blagotvorno deluje na ljudsko zdravlje.

Postoje verovanja da su se negde ispod Rtnja lečili rimski legionari, iz obližnjeg utvrđenja Feliks Romulijana.

Iz Turističke organizacije Boljevac navode: “Predanja govore da se i tada verovalo, da su zbog pozitivne energije Rtnja rane tri puta brže zarastale, pa su stari rimljani i iz drugih delova Rimskog carstva, dovodili ranjenike da se ovde leče”. Takođe za ovaj lokalitet ističu da je proučavan od strane akademika Jovana Davidovića, koji je zapravo precizno obeležio njegovo mesto. Navodi se i da je merenjem posebnim instrumentima za registraciju bioenergetskih i elektromagnetnih zračenja, utvrđeno da na Rtnju postoje neprekidne promene energetskih polja.

“Zbog pozitivnog uticaja i dejstva na ljudsko telo, preporučuje se boravak na ovom mestu dva dana zaredom, najviše do 20 minuta”.

Simbol ovog lokaliteta je spomenik u obliku male trostrane piramide koja prati prirodni oblik same planine Rtanj.

Zajecaronline/Turistička organizacija Boljevac/N.S.

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