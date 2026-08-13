Mistika Rtnja: “Svetilište Vrelo” izvor božanske energije
„Svetilište Vrelo“, je lokalitet koji se nalazi u podnožju planine Rtanj, iznad samog naselja. Poznato je kao izvorište energije, koja navodno blagotvorno deluje na ljudsko zdravlje.
Postoje verovanja da su se negde ispod Rtnja lečili rimski legionari, iz obližnjeg utvrđenja Feliks Romulijana.
Iz Turističke organizacije Boljevac navode: “Predanja govore da se i tada verovalo, da su zbog pozitivne energije Rtnja rane tri puta brže zarastale, pa su stari rimljani i iz drugih delova Rimskog carstva, dovodili ranjenike da se ovde leče”. Takođe za ovaj lokalitet ističu da je proučavan od strane akademika Jovana Davidovića, koji je zapravo precizno obeležio njegovo mesto. Navodi se i da je merenjem posebnim instrumentima za registraciju bioenergetskih i elektromagnetnih zračenja, utvrđeno da na Rtnju postoje neprekidne promene energetskih polja.
“Zbog pozitivnog uticaja i dejstva na ljudsko telo, preporučuje se boravak na ovom mestu dva dana zaredom, najviše do 20 minuta”.
Simbol ovog lokaliteta je spomenik u obliku male trostrane piramide koja prati prirodni oblik same planine Rtanj.
Zajecaronline/Turistička organizacija Boljevac/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
Dodaj komentar