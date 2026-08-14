Danas pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.
Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak.
Najviša temperatura od 29 do 33 °С.
U Zaječaru prepodne pretežno sunčano, popodne sunčano. Minimalna temperatura 18° C, maksimalna dnevna 30° C. Duvaće umeren, jugozapadni vetar.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
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