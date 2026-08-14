Danas pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima južne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni, a na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren i jak.

Najviša temperatura od 29 do 33 °С.

U Zaječaru prepodne pretežno sunčano, popodne sunčano. Minimalna temperatura 18° C, maksimalna dnevna 30° C. Duvaće umeren, jugozapadni vetar.

Zajecaronline/N.S.

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