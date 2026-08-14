Dnevni horoskop za 14. avgust donosi velika iznenađenja na emotivnom i poslovnom planu

Dok će pojedini znakovi Zodijaka konačno dobiti priliku koju dugo čekaju, druge očekuju neočekivani troškovi, svađe i razočaranja.

Ovan

Ljubav: Danas nećete imati strpljenja za igrice i neiskrenost. Zauzeti Ovnovi mogu ući u ozbiljan razgovor sa partnerom, dok slobodne očekuje susret sa osobom koja će im odmah privući pažnju.

Posao: Pred vama je prilika da pokažete koliko vredite. Neko iz poslovnog okruženja prati vaš rad više nego što mislite.

Novac: Mogući su neplanirani izdaci, ali ne i ozbiljni finansijski problemi.

Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Bik

Ljubav: Partner će danas tražiti više pažnje. Slobodni Bikovi mogu dobiti poruku od osobe iz prošlosti.

Posao: Ne donosite odluke u afektu. Jedan razgovor može promeniti vaš pogled na određeni poslovni problem.

Novac: Stabilnije nego prethodnih dana. Moguć je priliv novca koji ste već otpisali.

Zdravlje: Obratite pažnju na san i ishranu.

Blizanci

Ljubav: Flert i komunikacija biće u prvom planu. Slobodni Blizanci mogu upoznati osobu koja će ih potpuno izbaciti iz ravnoteže.

Posao: Dan je odličan za dogovore, pregovore i nove kontakte.

Novac: Pazite na impulsivne kupovine.

Zdravlje: Bićete puni energije, ali nemojte preterivati.

Rak

Ljubav: Emocije su pojačane. Moguća je rasprava zbog ljubomore ili neizgovorenih stvari.

Posao: Ne dozvolite da tuđe greške postanu vaš problem. Držite se svojih obaveza.

Novac: Finansijska situacija se postepeno popravlja.

Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za sebe.

Lav

Ljubav: Lavovima stiže pažnja sa više strana. Zauzeti mogu doživeti romantično iznenađenje, dok slobodni ulaze u veoma zanimljiv period.

Posao: Danas možete biti u centru pažnje. Vaš trud konačno neko primećuje.

Novac: Moguća je dobra vest vezana za zaradu ili novi posao.

Zdravlje: Odlično raspoloženje podiže vam energiju.

Dnevni horoskop za 14. avgust donosi velika iznenađenja na emotivnom i poslovnom planu

Devica

Ljubav: Previše analizirate partnerove postupke. Pokušajte da razgovarate umesto da donosite zaključke bez dokaza.

Posao: Jedna osoba pokušava da vam nametne dodatne obaveze. Postavite granice.

Novac: Budite oprezni sa pozajmljivanjem novca.

Zdravlje: Moguća je nervoza zbog previše obaveza.

Vaga

Ljubav: Dan donosi romantičnu atmosferu i mogućnost pomirenja. Slobodne Vage mogu dobiti neočekivan poziv.

Posao: Nova ponuda može izgledati primamljivo, ali proverite sve detalje pre nego što kažete „da“.

Novac: Mogući su dobici kroz posao ili dodatni angažman.

Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost.

Škorpija

Ljubav: Strasti rastu, ali raste i ljubomora. Ne dozvolite da sumnja pokvari odnos.

Posao: Neko vam može otkriti informaciju koja menja situaciju u vašu korist.

Novac: Budite posebno oprezni sa neproverenim ponudama i obećanjima o brzoj zaradi.

Zdravlje: Pazite na stres.

Strelac

Ljubav: Slobodni Strelčevi mogu doživeti susret koji neće moći da izbace iz glave. Zauzeti će želeti više slobode.

Posao: Odličan dan za nove ideje i planiranje velikih poteza.

Novac: Moguća je dobra vest, ali novac ne trošite unapred.

Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Jarac

Ljubav: Partner može pokrenuti temu koju ste dugo izbegavali. Iskren razgovor donosi olakšanje.

Posao: Vaša odgovornost danas dolazi do izražaja. Nadređeni mogu pozitivno reagovati na vaš trud.

Novac: Stabilan dan, bez većih oscilacija.

Zdravlje: Obratite pažnju na iscrpljenost.

Vodolija

Ljubav: Neočekivana poruka može potpuno promeniti vaše raspoloženje. Moguće je obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti.

Posao: Ne otkrivajte svima svoje planove. Neko bi mogao pokušati da ih iskoristi.

Novac: Izbegavajte rizične investicije.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Ribe

Ljubav: Ribe danas posebno snažno osećaju emocije partnera. Slobodne mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili društvenih mreža.

Posao: Kreativnost vam je najveći adut. Ne odustajte od ideje samo zato što drugi sumnjaju u nju.

Novac: Moguće je rešavanje jednog starog finansijskog problema.

Zdravlje: Odvojite vreme za odmor.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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