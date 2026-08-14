Počeo tradicionalni avgustovski vašar u Minićevu

Dok se u verskom kalendaru 14. avgusta obeležavaju Sveti mučenici Makaveji i počinje strogi Gospojinski post, u varošici Minićevo, nadomak Zaječara, svake godine tradicionalno se održava vašar.

Najviše je u ponudi odeće i obuće. Ali su tu i nezaobilazne mekice, bez kojih vašar nije vašar, kao i specijaliteta sa roštilja.

Vašar je otvoren duž cele glavne ulice u Minićevu. I ove godine okupiće meštane i posetioce iz okolnih mesta Timočke krajine radi druženja i trgovine.

Zajecaronline/N.S.

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